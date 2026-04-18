Sirius i serieledning efter tredje raka segern

IK Sirius fortsätter imponera i allsvenskan.

Hemma mot Västerås SK blev det en klar 4–1-seger.

Sirius skaffade sig ett tydligt grepp om matchen mot Västerås redan i första halvlek. Laget var kliniskt i avsluten och gick till pausvila med en komfortabel 3–0-ledning efter två mål av Isak Bjerkebo och ett av Tobias Anker.

Västerås hade vissa möjligheter att hota, de hade bland annat ett skott i ribban I början av den andra halvleken fick gästerna visst hopp när Nsabiyumba reducerade till 3–1.

Närmare än så kom dock inte Västerås. Med drygt en halvtimme kvar punkterade Henrik Rönnlöf Castegren matchen med sitt 4–1-mål.

Segern var Sirius tredje raka i serien, vilket innebär att laget kliver upp i serieledning.

Startelvor:

Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg, Nartey – Jönsson, Ure, Bjerkebo.

Västerås: Jäger – Magnusson, Nsabiyumba, Wernersson – Gefvert, Ring, Diagne, Baggesen – Taonsa, Ladefoged, Boudah