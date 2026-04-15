Smällen: Rasmus Alm missar vårsäsongen

Olyckan var framme för Rasmus Alm mot Mjällby.

Nu bekräftar Örgryte, för GP, att han missar allsvenska våren.

Örgrytes Rasmus Alm skadade sig mot Mjällby AIF i helgen. Under onsdagen bekräftar göteborgsklubben, till GP, att han väntas bli borta sex-åtta veckor, och missar därmed hela vårsäsongen. Det ska enligt klubben röra sig om en ledbandsskada i knät.

– Det är inte vrålallvarligt men ändå så pass att han kommer vara borta hela våren, säger tränaren Andreas Holmberg till tidningen och fortsätter:

– Det är jobbigt, det är jobbigt. Vi hade velat ha honom nu, när han har kommit igång på allvar.

Rasmus Alm anslöt till Öis inför denna säsong.