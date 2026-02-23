Smickras kring AIK-uppgifterna: ”Är ju en storklubb”

Bakgrund i Hammarby.

Men efter succén i Brage medger Noah Åstrand John smicker kring att han nämns som AIK-aktuell.

– Det är ju en storklubb så att få höra sådant snack är så klart smickrande, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Så sent som i går kom frågor på presskonferensen till AIK-tränaren José Riveiro om jakten på en vänsterback. Spanjoren duckade då, men det är ingen hemlighet att den svartgula storklubben är i behov av spelare på den positionen.

IK Frej-fostrade Noah Åstrand John som även har en bakgrund i Hammarby har nämnts som aktuell, detta enligt Expressen.

22-åringen ligger själv lågt när FD frågar vänsterbacken om AIK.

– Jag har inte jättemycket att säga om det. Jag har sett snacket i media och så, klart det är smickrande men jag är fullt fokuserad på Brage, säger han som anslöt till superettanklubben från Hammarby inför fjolårssäsongen.

Du medger ändå att det är smickrande?

– Ja, det är det. Det är ju en storklubb så att få höra sådant snack är så klart smickrande.

Kan göra samma resa som kompisen i Hammarby: ”Skulle ljugit då”

Åstrand John spelade ihop med Hampus Skoglund i både IK Frej och Hammarby. Han har sett hur den ett år yngre vännen gjort succé på högerbacken i Bajen sedan genombrottet 2024. Med tanke på att det finns en plats i AIK på vänsterbacksplatsen skulle Åstrand John därmed kunna kopiera sin kompis framfart i allsvenskan.

– Som fotbollsspelare har man alltid som ambition att nå högre upp. Jag hade ljugit om jag sa att jag inte vill testa på ett steg upp, men jag kan utvecklas i Brage också och jag är jävligt stolt att spela här. Vi får se vad som händer.

Hur seriös är kontakten med AIK?

– Jag vill inte kommentera det. Just nu är jag i Brage, vi får se vad som händer i framtiden.