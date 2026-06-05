Kalle Karlsson ut – Henrik Rydström in.

Den förändringen ser Hammarby ut göra på tränarposten.

– Det kanske är det sista lilla som saknas, att få in en vinnarkultur, säger Fredrik de Ron i Allsvenskan Direkt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Med tre raka förluster i allsvenskan talar mycket för att Kalle Karlssons tid i Hammarby har nått sitt slut.

Mediauppgifter från gårdagen gör gällande att Karlsson, som anställdes av ”Bajen” under vintern, kommer att entledigas samtidigt som Henrik Rydström ersätter honom.

I det fall att den tidigare Kalmar-, Sirius– och Malmö FF-tränaren får chansen att leda de grönvita från Stockholm tror FotbollDirekts expert Fredrik de Ron att utfallet kommer att bli bra, även om magkänslan till viss del talar för något annat.

– Ja, det tror jag. Det är en mismatch mellan Henrik Rydström och Hammarby på något sätt men det är en mismatch som skulle kunna bli ganska bra, säger Fredrik de Ron i Allsvenskan Direkt.

”Han kan få in en vinnarkultur i Hammarby”

– Han har gjort sig svårälskad för rivaliserande lag med sin approach han hade i Malmö och att han, i stort sätt, såg ner på alla andra lag. Det var den mediala bilden han gav, men det går inte att ifrågasätta hans kompetens som tränare, fyller Mattias Eckerman i.

Foto: Bildbyrån

Vad är det då som Rydström kan bidra med till Hammarby? ”Det sista lilla”, tror FD:s expert.

– Om Hammarby är inne på spåret att det ska bli guld nu – och att allt annat är inte är tillräckligt bra – så är det nog Henrik Rydström man ska gå för. Jag tror också, med den erfarenhet han har, att han kan vara med och bygga upp något nytt i Hammarby. Det kanske är det sista lilla som saknas, att få in en vinnarkultur. Det skulle han absolut kunna få in och vara med och skapa en”toppklubbsatmosfär”, avslutar de Ron.

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