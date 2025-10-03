Stormen kan stoppa flera allsvenska matcher – beskedet från Gais

Stormen Amy drar in över Sverige.

Då kan det sätta stopp för Mjällbys guldjakt – och mötet mellan Gais och Norrköping.

”Vi är på frågan och bevakar utvecklingen”, skriver Gais säkerhetschef Erik Bergkvist till GP.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen utfärdade SMHI orange varning i norra Bohuslän med anledning av stormen Amy som slår mot Västsverige. Institutet varnar för att stormen kan få allvarliga konsekvenser på samhället, och stormen väntas dra i gång under sen fredag för att avta under lördagen.

Stormens intåg under fredagen riskerar att stoppa flera allsvenska matcher till helgen, bland annat Mjällbys guldjakt. Serieledaren tar emot Elfsborg klockan 15:00 under lördagen, och det väntas bli rejält oväder över Strandvallen.

– För Mjällbys del är det så att vindbyarna under dagen kommer att ligga på 20 meter per sekund, alltså mycket hårda vindbyar. Det är möjligt att det kan bli stormbyar precis i kustbandet under dagen, så det finns risk att det vid matchens början skulle kunna vara någon vindby som är omkring stormstyrka, säger SMHI:s meteorolog Maria Svedestig säger till Radiosporten.

Gais svarar

Även Gais match mot IFK Norrköping, som startar klockan 17:30 under lördagen, riskerar att påverkas av stormen.

”Vi kör. Kan bli så att det värsta lagt sig till 17.30. Men det är klart att vi är på frågan och bevakar utvecklingen”, skriver Gais säkerhetschef Erik Bergkvist till GP.

FotbollDirekt söker Mjällby AIF.