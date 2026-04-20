”Svarar jag nej blir rubriken att jag ratar Sirius…”

STOCKHOLM. Han tvingades bort från Sirius efter 2024 års allsvenska.

Nu leder Uppsalalaget serien som enda lag som gått rent – och dessutom med den imponerande målskillnaden 9-1.

Christer Mattiasson har inget emot succén – tvärtom.

Han var IK Sirius tränare i tre allsvenska säsonger. Men efter 2024 års niondeplats tog Uppsalaklubben beslutet att göra sig av med Christer Mattiasson.

Den forne allsvenska skyttekungen berättade själv om besvikelsen, men fann sedan ny lycka som assisterande tränare till Jani Honkavaara i Djurgården.

Nu verkar gammalt groll vara glömt och när FD frågar Mattiasson hur han ser på att sin tidigare klubb är ensam om att efter tre allsvenska omgångar gått rent och dessutom med den häftiga målskillnaden 9-1 är han bara glad.

– Jag har massa spelare kvar där som jag har kontakt med, likaså med ledare runtomkring. Varför ska jag tycka illa om dem? Det var deras beslut, de ville inte att jag skulle fortsätta, men jag är på en otroligt bra plats nu och det är det viktigaste för mig, säger Mattiasson till FotbollDirekt efter måndagens träningspass ute på ett soligt Kaknäs.

Djurgården krossade Sirius med 8-2 förra året

Efterträdaren till Mattiasson i Sirius, Andreas Engelmark, fick en tuff start i sin nya klubb och länge var de blåsvarta indragna i bottenstriden i fjol där bottennappet var förlust med 8-2 borta mot Mattiassons Djurgården.

Att Sirius nu sånär nådde cupfinalen och går som tåget i allsvenskan överraskar ändå inte Mattiasson.

– Nej, jag är inte alls förvånad. De imponerar och tittar man vad som hände efter vår match förra året där vi vann med 8-2… någonstans där gick droppen ur. De började vinna och fick självförtroende. Visst, de sålde Leo (Walta) i vintras men har hittat ersättare som anammat systemet. Sedan tar det också lite tid för en ny tränare att sätta sin prägel på laget.

Nu har det bara gått tre omgångar, men tror du Sirius kan göra en Mjällby från i fjol och gå hela vägen till SM-guld?

– Säger jag ja på frågan blir det rubriker, svarar jag nej blir rubriken annars att ”Kitten ratar Sirius”, säger tränaren som just kallas för Kitten och skrattar innan han fortsätter:

– Sirius är bra, vi får se hur långt det bär. De måste vara ödmjuka inför varje uppgift.