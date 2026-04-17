Thychosen öppnar upp – har genomgått operation

Mads Thychosen har inte varit tillgänglig i någon av AIK:s allsvenska matcher denna säsong.

Nu berättar dansken att det delvis beror på ett ingrepp han har gjort.

– Det var någonting jag haft problem med ganska länge, säger han till Expressen.

Den 2 februari spelade han 90 minuter i cuppremiären mot Västerås SK på Strawberry arena.

Sedan dess har Mads Døhr Thychosen dragits med en skada som har hållit honom borta från spel.

Nu berättar AIK:s högerback upp om sina bekymmer och att han har tvingats till ett ingrepp, till följd av dubbla ljumskbråck.

– Vad det är de exakt har gjort? Det vet jag faktiskt inte. Men det känns bra. Det var någonting jag haft problem med ganska länge. Så det var skönt nu att få veta vad det var. Och så hoppas vi att det löser problemet, säger Thychosen till Expressen.

Under gårdagens träningspass på Karlberg syntes 28-åringen hålla igång vid sidan av sina lagkamrater tillsammans med klubbens idrottsmedicinska koordinator. Går allting som det ska dröjer det inte länge innan Thychosen åter kan medverka i AIK:s matcher.

– Det är lite så från dag till dag, liksom. Att bygga upp lite sakta. Men allt jag gjort fram till nu har känts jättebra. Och fortsätter det så så tror jag inte det är så långt kvar tills jag är tillbaka i truppen, berättar han.

Kring ”Gnagets” inledning av säsongen, som Thychosen har tvingats följa från sidan, säger han:

– Det ser bra ut generellt. Många spelare växer och laget växer tillsammans. Det är lite tungt att tappa två poäng på slutet mot BP men så är det ibland i fotboll, avslutar högerbacken.



