Torstensson och Besara prisas av allsvenskan

Nahir Besara var allsvenskans bästa spelare i augusti.

Anders Torstensson var detsamma, men som tränare.

Det står klart under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Vid varje månadsslut utser allsvenskan den spelare och tränare som har varit bäst under den senaste månaden.

Under fredagen delades priset för august månad ut.

Då står det klart att Hammarbys lagkapten Nahir Besara har fått motta priset som bästa spelare. Detta då 34-åringen stod för hela fyra mål på fyra matcher.

De andra som var nominerade för månadens spelare var: August Priske (Djurgården), Elliot Stroud (Mjällby), Noel Törnqvist (Mjällby) och Victor Lind (Brommapojkarna).

Priset för månadens tränare i augusti går till serieledande Mjällbys Anders Torstensson. Det är den tredje gången på fyra månader Blekinge-bon får motta priset.

De andra nominerade i samma kategori var IFK Göteborgs Stefan Billborn och Sirius Andreas Engelmark