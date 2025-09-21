IFK Göteborg saknade stora delar av sin hemmaklack när IF Brommapojkarna besökte Gamla Ullevi.

Då stod de blåvita för en fin insats i en match där Ezekiel Alladoh fick det sista ordet.

Här är FotbollDirekts tre punkter från matchen på Gamla Ullevi.

Foto: Bildbyrån

”Kommandobryggan… Kom aldrig”

“Det är som att vara på fotboll i Premier League eller något, det är helt tyst på läktaren”.

Så sade Max kommentator Niklas Jarelind efter 25 minuters spel i matchen mellan IFK Göteborg och Brommapojkarna.

Detta yttrade han med anledning av att stora delar av Kommandobryggan, vilket är hemmalagets klacksektion, var tom. Detta till följd av att IFK Göteborg omhändertagit en overheadflagga från Ultras Göteborg som skulle användas i ett syfte att protestera mot den “senaste veckans poliscirkus”.

Med det menar Göteborgssupportrarna högst sannolikt de nya maskeringsvillkoren som togs bort en dag innan den 24:e omgången efter stora påtryckningar från de allsvenska klubbarna.

Bojkotten från Blåvitt-supportrarna skulle visa sig påtaglig, då tillställningen stundom kändes som en match under corona-åren. Det tror jag påverkade hemmalaget mer än de vill ge till känna.

”Ett kavalleri av inlägg – och en glödhet Cavallius”

Även om “Änglarna” saknade en stor del av hemmastå skulle man vara det klart bästa laget i den första halvleken.

Med en fin form och självförtroende i såväl benen som huvudet fullständigt bombarderade man BP-boxen med inlägg och försök till instick. Detta efter att man ägt bollen i så gott som hela den första halvleken och varit det klart bästa laget.

Den klart bästa målvakten fanns dock i bortalagets bur och heter Leo Cavallius. Den 20-årige burväktaren visade ett mycket moget målvaktsspel där han läste de allra flesta inlägg och även stod för ett par viktiga räddningar.

Det är inte konstigt att den IFK Stocksund-bördige målvakten har fått chansen i de tolv senaste matcherna – för där har BP något riktigt bra på gång.

”Grattis BP – ni spelar allsvenskt även 2026”

IF Brommapojkarnas allsvenska säsong har inte varit spikrak. I vissa perioder har man sett väldigt stabila ut och radat upp ett par starka segrar. Detta för att, under ett par omgångar därefter, falla ihop stort och förlora minst lika många matcher.

I måndags stod man för en fin andra halvlek mot AIK borta där man lyckades kvittera matchen genom Ezekiel Alladoh innan Kevin Filling nickade hem alla tre poäng i slutminuterna.

Idag skulle Alladoh göra detsamma, men i en match där den 20-årige Ghananens mål i den andra halvleken skulle stå sig som matchens enda.

IFK Göteborg gjorde sig absolut förtjänta av minst en poäng under söndagen, och kanske skulle man fått med sig alla tre.

Istället var det de rödsvarta från Stockholm som fick med sig segern, och så gott som säkrade spel i allsvenskan även nästa år. Detta då man just nu har sju poäng ner till kvalplats.