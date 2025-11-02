TRE PUNKTER: ”Ett svaghetstecken av Djurgården”

STOCKHOLM. En man mer i en halvtimme i jakten på fjärdeplatsen.

Trots detta fick Djurgården inte hål på IFK Göteborg och det får ses som ett svaghetstecken av Dif som nu lär få sikta in sig på Svenska cupen-guld i vår för att kunna ta sig till Europa.

Foto: Bildbyrån

***

Två förlorare i Stockholm

0-0 på 3Arena var som en förlust för både Djurgården och IFK Göteborg. Lagen behövde vinna för att ha fjärdeplatsen i egna händer inför avslutningen nästa helg. I stället är det nu AIK som innehar den platsen efter de svartgulas 3-0-seger borta mot Elfsborg tidigare i dag och inte tusan tappar Gnaget detta nu med Halmstads BK på hemmaplan inför storpublik i Solna, ett HBK som dessutom inte har något att spela för. Nej, det här sjabblade framförallt Djurgården bort…