TRE PUNKTER: “Gulsvarta gudar över Listerlandet”

GÖTEBORG. Mjällby AIF är svenska mästare 2025.

Den överlägsna serieledaren städade av IFK Göteborg på bortaplan.

Här är FotbollDirekts Fredrik de Rons tre punkter från den historiska guldmatchen.

Foto: Bildbyrån

Gulsvarta gudarna

Ja, vad ska man säga egentligen. Ord har sagts, epitet har använts, superlativen har förbrukats. Det som utspelade sig på Gamla ullevi i kväll är så stort så att det knappt går att ta in. Mjällby AIF är svenska mästare – MJÄLLBY AIF!!!

Samtliga spelare i den här truppen är för alltid hjältar i staden, i bygden, i landet. För att citera Mjällbys otroligt underskattade inmarschsång, de är “gulsvarta gudar över Listerlandet”. Det är inte för stora ord att ta till.

Det här ska inte gå, ni har hört det förr. Ser det ut som att Mjällby bryr sig?

Bergströms cykelspark och Petterssons stöt

Som att det inte var stort nog så var målskyttarna i kväll de mest oväntade. Eller, kanske var det egentligen de mest väntade? Ja, jag vet inte. Jag orkar inte reda ut det heller – men att det är Tom Pettersson och Jacob Bergström som gör det, igen (!), är inget annat än en saga.

Duon ÄR Mjällby. De representerat allt vad laget är, har varit, vill vara. Det är inte den 23-årige poängspelaren Elliot Stroud som gör det. Det är inte Herman Johansson eller Abdoulie Manneh – det är Jacob Bergström och Tom Pettersson!

Det går kanske närmast att jämföra med när Daniel Tjernström sköt AIK till SM-guldet 2009 – på just den här arenan. Så stort, så stort.

Anders Torstensson, ingen förtjänar det här mer än du

Även om Mjällby AIF kryllar av älskvärda profiler och frispråkiga dårar är det kanske tränaren Anders Torstensson som jag unnar det här guldet allra, allra mest.

Den tidigare rektorn med en pondus som få diagnostiserades för drygt ett år sedan med cancer. Beskedet tog hårt på fotbolls-Sverige och hyllningar och lyckönskningar strömmande in från alla håll.

Drygt ett år senare står han där, Torstensson. Han har överkommit det svåraste av hinder – och nu är han en guldtränare. Det är bara att ta av sig hatten, rektor Torstensson.