TRE PUNKTER: ”Inte tillräckligt bra på något sätt, Hammarby”

STOCKHOLM. Tre poäng räknades nog hem från publiken på förhand, men efter 94 minuter stod det klart att Hammarby fick nöja sig med 1-1 hemma mot HBK.

Att supportrarna visade missnöje var fullt förståeligt, för det här var inte tillräckligt bra av ett Bajen som av många ses som den stora guldfavoriten i årets allsvenska.

Verkar älska att spela inför storpublik i Stockholm

Lånet från portugisiska Famalicão ser ut att falla väl ut för Halmstads BK. Otso Liimatta hoppade in i andra halvlek mot AIK i sin allsvenska debut och gjorde tämligen omgående 1-1 för gästerna inför 39 000 på Nationalarenan i Solna. Då räckte det inte till några poäng efter ett soloprestation av Zadok Yohanna i slutet – men den finska U21-landslagsspelaren har därefter varit startman för HBK och under onsdagskvällen var det återigen allsvensk match och då räckte det för Liimatta med tio minuter att öppna målnollan – och det på nytt i huvudstaden inför storpublik, den här gången mot Hammarby på 3Arena.

21-åringen plockade ner bollen i straffområdet efter att Warner Hahn fotledsparerat Ludvig Arvidssons skott och därefter var Liimatta klinsk i avslutet från nära håll. Vad säger ni, Djurgården bör väl redan nu förbereda extra bevakning på Liimatta när de tar emot HBK i mitten av juli månad.

Svar på tal till Kalle Karlsson

”Han har dippat lite mot slutet, han hade en tung insats senast mot Kongsvinger. Vi valde att spela Oscar (Johansson Schellhas) i stället med hans egenskaper”. När FD frågade Kalle Karlsson efter premiärsegern mot Mjällby varför Frank Junior Adjei som Hammarbytränaren hyllade så mycket under cupspelet nu petades kom svaret snabbt och tydligt. Karlsson har fortsatt att välja Johansson Schellhas framför ghananen sedan dess också, men efter 57 minuter vid underläge 0-1 hemma mot HBK kastade Karlsson nu in Adjei i spel på bekostnad av Johansson Schellhas. Ajdei tackade för förtroendet genom att vräka in 1-1 i krysset blott två minuter senare, ett mål inte olikt det som Andrés Iniesta gjorde i Champions League-semifinalen mot Chelsea 2009. Svar på tal direkt alltså från Adjei till Karlsson.

Rejäl missräkning – buropen förståeliga

Det här var en match som nog 99 procent av de dryga 22 000 på plats hade räknat med grönvit seger på förhand. Men HBK gnetade emot bra och även om det var massivt spelövertag Hammarby i andra halvlek ska hallänningarna inte på något sätt be om ursäkt för 1-1. Buropen från hemmapubliken efter såväl första som andra halvlek var dock mycket förståeliga, för varken resultatet eller spelet var tillräckligt bra för guldtippade Hammarby. Högintressant derbyt mot Djurgården på söndag, ett Dif med två raka torsk.