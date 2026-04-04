Megahyllningen i Abrahams skugga: ”Som gladiatorer”

STOCKHOLM. Allt ljus på Paulos Abraham efter hattrick-showen i allsvenska premiären mot Mjällby.

Men det är inte bara Bajens anfallsstjärna som hyllas efteråt utan också Victor Eriksson som vann den uppsnackade matchen i matchen mot Jacob Bergström.

– De var som gladiatorer därute, Victor var helt fenomenal, säger Kalle Karlsson till FotbollDirekt.

Hammarby visade regerande mästarna Mjällby att de blir att räkna med i titelstriden i år.

Maif som slog poängrekord i fjol pulvriserades nu inför drygt 30 000 åskådare på 3Arena.

Bajen vann med 3-0 efter ett hattrick från Paulos Abraham.

– En helt ofattbar insats, säger Kalle Karlsson efteråt.

– Men jag är inte superförvånad. Jag har sett honom dag in och dag ut i träning och vet att han har en väldigt hög höjd. Han fick en skada i Marbella på försäsongen. Det var inget allvarligt, men han kom lite ur rytm då. Men ja, han är en otrolig spelare.

En annan som hyllas rejält efteråt är Victor Eriksson, som i en intervju med FD inför premiären snackade upp matchen i matchen mot fysiska monstret Jacob Bergström.

”Det brukar vara ganska jämnt. Det blir mest att vi står och stångas där egentligen ingen av oss vinner känns det som”, sa Eriksson till FD.

Men efter 90 minuter fotboll de två bjässarna emellan råder det ingen tvekan om vem som vann den här gången.

– Det var väl Victor som gick segrande nu. De var som två gladiatorer därute, två spelare som är riktigt bra i det spelet, säger Karlsson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Victor var helt fenomenal i dag, han är så otroligt stark. Vi alla vet hur skicklig Bergström är, men Victor var matchen igenom hundra procent koncentrerad. Jag har mött Bergström förut och då har man sett vilka problem han kan skapa. Men nu gjorde Victor en riktigt bra insats mot honom.

Motiverar petningarna: ”Dippat mot slutet”

I övrigt valde Karlsson att peta två spelare som gjorde det väldigt bra i cupen: Noah Persson och Frank Junior Adjei.

Duon förpassades till bänken och fick nöja sig med inhopp en bit in i andra halvlek.

– Jag valde att ta in Fofana i dag (som mittback och därmed flytta ut Frederik Winther som vänsterback) för att Fofana är en stark duellspelere, har snabbhet och är stark på fasta situationer. Det var det valet som gjordes och sedan får vi se framöver. Det var inget supersvårt val, säger Karlsson om bänkningen av Persson.

Och Adjei, varför spelade inte han från start?

– Han har dippat lite mot slutet, han hade en tung insats senast mot Kongsvinger. Vi valde att spela Oscar (Johansson Schellhas) i stället med hans egenskaper. Han gjorde en jättefin insats.