Trots polisens besked: ”Skadan är redan skedd”

Polisen har slopat de nya maskeringsvillkoren.

Men “skadan är redan skedd”, menar Anders Almgren och Enable.

”De här återkommande misstagen undergräver förtroendet för rättsväsendet”, skriver han till SvenskaFans.

Video Strand om vännens succé: ”Han förtjänar det”

Det var under fredagen som polisen till slut meddelade att de nya kraven om maskering på allsvenska matcher slopas. Villkoren, som var tänkta att träda i kraft till helgens omgång av allsvenskan, innebar att arrangörerna (klubbarna) skulle bli tvungna att bryta matcher vid förekomst av ”organiserad maskering”.

✔️ Läs också: SFSU jublar: ”Det är en jättestor seger”.

Efter massiv kritik från bland annat Svensk elitfotboll (Sef), allsvenska klubbar och supporterorganisationer under veckan valde polisen att backa och ”avvakta” med de nya villkoren.

”Givet läget är det så klart helt rätt att justera beslutet; bra att polisen agerade snabbt”, skriver Enable Sverige, en organisation som arbetar med fotboll- och supporterrelaterade frågor, till SvenskaFans.

”Den generande reträtten kom alltså snabbare än vi trodde – villkoren hann inte ens implementeras. Men samtidigt som det är bra att polisen backar, är hela situationen så otroligt dum och onödig. Det var helt givet hur det här skulle gå; precis samma sak hände ju under villkorsbråken 2019-2021. Folk inom myndigheten visste om det, men chefsnivån inom NOA lyssnar uppenbarligen inte på sin egen expertis”, fortsätter Enable.

Foto: Bildbyrån

Trots polisens beslut tycker Enable att ”skadan redan är skedd”.

”Nu får man backa istället, men skadan är redan skedd. De här återkommande misstagen undergräver förtroendet för rättsväsendet hos tusentals unga inom en av Sveriges största ungdomsrörelser – men även hos fotbollens övriga intressenter samt hos media och allmänheten. Det är ett problem som är betydligt bredare än bara en fotbollsfråga.”

”Det är dags att ansvaret riktas mot rikspolischefen Petra Lundh, för det är uppenbart att nuvarande chefer inom NOA inte klarar av att hantera det. Vad är hon beredd att göra för att värna ett kunskapsbaserat arbete och polisens trovärdighet?”

✔️ Läs också: Håkan Milds reaktion på polisens beslut: ”Väldigt bra”.