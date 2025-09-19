SFSU jublar: ”Det är en jättestor seger”

Polisen slopar de nya villkoren om maskeringsförbud.

Då jublar Svenska Fotbollssupporterunionen.

– Det är en otrolig styrka i vad vi har kunnat visa upp, säger ordförande Tryggve Pederby till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som FotbollDirekt nåddes av uppgifter om att polisen valt att vända i den kritiserade frågan kring maskeringsförbud. Kort därefter meddelade myndigheten att man valt att avvakta med de nya villkoren, som var tänkta att börja gälla till helgens omgång av allsvenskan.

När FotbollDirekt når Svenska Fotbollssupporterunionens ordförande Tryggve Pederby är han mitt i sin lunch och ”firar” fredagens besked.

– Vi fick informationen från Sef (Svensk elitfotboll) bara precis innan det gick ut. Jag tror inte att de fick det så långt innan heller. Vi mottog det med glädje, säger Pederby.

Hur stor seger är det här för svensk fotboll?

– Det är en jättestor seger. Jag skrev precis på Twitter (X) att om svensk fotboll enas så är det Sveriges största samhällskraft, och jag tänker att det summerar ganska mycket av det här. Det är en otrolig styrka i vad vi har kunnat visa upp – att visa upp kritiken och vara sakliga i den.

När svensk fotboll enas så är det Sveriges största samhällskraft! https://t.co/vtPIuRTzKm — Tryggve Pederby (@Pederby) September 19, 2025

”Vissa saker är större än rivaliteten”

Polisens nya villkor skulle göra det till ett krav för arrangörerna (klubbarna) att bryta matcher vid förekomst av ”organiserad maskering” på läktarna. Spelet skulle först få återupptas när maskeringen hade upphört, och klubbarna riskerade att bli polisanmälda för brott mot ordningslagen om direktiven inte följdes.

Foto: Bildbyrån

Maskeringsförbudet har under den gångna veckan rört upp starka känslor i fotbolls-Sverige, och bland annat Sef och flera allsvenska klubbar och supporterorganisationer har öppet kritiserat villkoren.

”Vi kan bekymrat konstatera att kravet är en återgång till att bestraffa fotbollspubliken kollektivt snarare än att lagföra de som faktiskt begår själva ordningsstörningen”, skrev AIK, Hammarby och Djurgården i ett gemensamt uttalande tidigare i veckan.

– Vissa saker är större än rivaliteten, och det har vi visat här. Vi och organiserade supporterföreningar har gått ut, klubbarna har gått ut, Sef har gått ut, och har haft en enad front utan att vi har synkat att vi har exakt samma åsikt, säger Pederby.

Polisens svar: ”Avvaktar”

I polisens pressmeddelande under fredagen konstaterades det att myndigheten ”avvaktar” med de nya villkoren. Tryggve Pederby tror inte att det innebär att kraven slopas för all framtid.

– Ja, så får man väl tolka det – att det här inte är borta från bordet. Men det man får ta positivt i är att de skriver att de ska ha mer dialog med klubbarna, och från vårt håll förhoppningsvis med supportrarna också. Så att även vi involveras i dialogen framåt, säger SFSU-ordföranden.

Tryggve Pederby. Foto: Bildbyrån

Vad väntar härnäst?

– Dels väntar en omgång med rolig fotboll och bra matcher, men sedan är det att sätta sig till bords och att prata igenom det här så att alla parter kan enas. Man får även ge kredd till polisen för att de bryter av och avvaktar nu och lyssnar in kritiken. Sedan borde de aldrig ha satt sig i den här situationen från början.

Vad ger ni det för möjlighet att gemensamt hitta en väg framåt?

– Vi kommer från väldigt olika perspektiv. Att vi alla ska vara hundra procent eniga är inte alltid målet med dialog, men att sätta sig och faktiskt lyssna in och förstå vilka perspektiv man kommer ifrån är en bra start.

Hur hade polisens nya villkor sett ut?

Polisens villkor om maskering på fotbollsmatcher i allsvenskan och superettan innebar att matcher skulle avbrytas direkt om det förekom ”organiserad maskering” på läktarna, där spelet skulle återupptas först när maskeringen hade upphört.

Kravet skulle gälla alla allsvenska klubbar och superettan-klubbar i omgång 24 och 25 (superettan spelar sin omgång 24 nästa helg), och var tänkt som ett test, enligt Per Engström, sektionschef på Nationella operativa avdelningen (Noa).

Om arrangören inte följde de nya villkoren skulle klubben kunna polisanmälas för brott mot ordningslagen. Polisanmälan riktades i sådana fall mot en enskild individ inom föreningen.