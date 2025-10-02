TV: Kennedy dök upp på Årsta – ”Han är den störste”

STOCKHOLM. Kennedy Bakircioglü vs Nahir Besara?

Södertäljesönerna har blivit två av de största i Hammarbys historia.

Nu under torsdagen dök den pensionerade Kennedy upp på Årsta och pratade länge med Besara efteråt – på suryoyo.

– Det blir naturligt att vi pratar vårt språk när vi träffas. För mig är Kennedy den största som vi haft, säger Bajenkaptenen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter den allsvenska säsongen 2018 valde Kennedy Bakircioglü att lägga skorna på hyllan efter sex och ett halvt år i Bajentröjan sedan återkomsten från Racing Santander sommaren 2012 när klubben fortsatt huserade i superettan.

2022 anslöt Nahir Besara på nytt till Hammarby efter att ha lämnat klubben för turkiska ligan 2015. Därmed spelade de två södertäljesönerna fostrade i Assyriska tillsammans i Bajen under Besaras första vända i grönvitt.

Sedan Besaras återkomst har han växt ut till den kanske störste i modern tid i Hammarby – efter Kennedy själv då. För det råder ingen tvekan om vem Besara tycker är störst, trots att allt fler grönvita själar nu rankar duon lika högt.

Besara är ödmjuk som alltid när FD träffar lagkaptenen efter torsdagens träning på Årsta, detta på en träning med Kennedy som åskådare.

– Det betyder väldigt mycket att han är här. Han är den största som vi haft, säger Besara som länge efter träningen pratade med den 44-årige Kennedy.

– Det är kul att växla ord med honom med all den erfarenhet han har, det fotbollsöga han har, den värme som person han har. Ja, det är superkul att ha honom här.

”Kennedys fot är unik”

Vad pratade ni om i dag?

– Allt möjligt, Kennedy och jag har känt varandra i många, många år. Vi brukar ha kontakt och det är alltid kul att träffa honom.

Ni växlade mellan svenska och suryoyo, ni bytte från svenska när det var hemliga grejer som vi andra inte skulle höra?

– Haha, typ så, nästan, säger Besara och skrattar.

– Men det blir naturligt att vi pratar vårt språk när vi träffas.

När Tesfaldet Tekie kom och hälsade på Kennedy efter träningen frågade jag Tekie vems högerfot som är bäst, hans egen eller Kennedys. Han svarade hans egen. Vad säger du?

– Sa Tekie det? Hans högerfot är bra, men han har typ gjort ett mål. Han får göra några till, sedan kan vi prata. Kennedys fot är unik.