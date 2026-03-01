Uppgifter: Elfsborg nära att värva Momoh Kamara

Elfsborg har siktet inställt på att förstärka mittfältet.

Klubben är enligt uppgifter till Sportbladet nära att låna in 20-årige Momoh Kamara från Minnesota United, med möjlighet till köp.

Foto: Bildbyrån

Sedan Björn Hamberg tog över tränarrollen har IF Elfsborg aktivt sökt efter offensiva mittfältare.



Nu tycks klubben ha hittat sin kandidat i den unga talangen Momoh Kamara, enligt Sportbladet. Låneavtalet till Elfsborg ska enligt uppgifterna även innehålla en köpoption.

Kamara, 20 år och från Sierra Leone, kan spela som offensiv mittfältare, främst på den centrala ”tia”-positionen, men även på kanterna. Sedan 2025 har han spelat för Minnesota United, framför allt i lagets andra lag i MLS Next Pro.

Mittfältaren har dessutom sex A-landskamper för Sierra Leone och var en av de mest framträdande spelarna i U20-Afrikanska mästerskapen förra året.