Uppgifter: MAIF och KFF har gjort försök med Ahl Holmström

Mjällby AIF och Kalmar FF har undersökt möjligheten att värva Alexander Ahl Holmström, enligt Sportbladet.

Anfallaren ser ut dock ut att stanna utomlands.

Foto: Bildbyrån



Både Mjällby AIF och Kalmar FF vill förstärka offensiven inför den allsvenska säsongen. Mjällby rustar för ett år med Europaspel och behöver bredd, medan Kalmar som nykomling fokuserar på att säkra kontraktet.

Enligt uppgifter från Sportbladet har båda klubbarna gjort ett försök med Alexander Ahl Holmström, som slog igenom i Gais innan han såldes till 1. FC Magdeburg.

Skador störde första säsongen i Tyskland, men anfallaren uppges nu vilja ta en ny satsning i 2. Bundesliga.



Därmed har han tackat nej till en återkomst i allsvenskan under det här transferfönstret.