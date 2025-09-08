Nahir Besara och Simon Strand sitter på utgående kontrakt med Hammarby.

Där ska samtal påbörjas, men än så länge är ingenting klart.

”Inga beslut är fattade”, skriver sportchef Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Transferfönstret är stängt och våra allsvenska klubbar går nu in i nästa fast utöver den allsvenska slutspurten, nämligen kontraktsförhandlingar med spelare vars avtal löper ut.

För serietvåan Hammarby är det framförallt Nahir Besara och hans kontraktssituation som det har snackats om och för FotbollDirekt så bekräftar Mikael Hjelmberg att ett möte med lagkaptenen är inbokat.

”Vi ska sätta oss med Nahir inom kort. Vi har ett möte inbokat”, skriver Hammarbys sportchef till FD.

En annan Bajen-spelare som går lite oviss framtid till mötes är Simon Strand. Ytterbacken har dock själv, tidigare under året, varit tydlig med att han gärna bli kvar i Hammarby.

– Mitt mål är självklart att förlänga med Hammarby, det hade varit en dröm för mig, sa han till FotbollDirekt i början av mars i år.

Även kring 32-åringen så väntar samtal meddelar Hjelmberg.

”Gällande Simon ska vi såklart prata med honom också”, skriver han.

Sportchefen berättar dock samtidigt att inga beslut är fattade gällande någon av spelarna ännu.

Besara står den här säsongen noterad för 13 mål och tre assist på 22 matcher i allsvenskan.

För Simon Strand har det blivit två mål på 15 framträdanden i serien.