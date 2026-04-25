Marqués kan petas – igen: ”Inget jag trivs med”

STOCKHOLM. Hyllad för insatsen senast, men kan ändå petas i derbyt mot Hammarby.

Mikael Marqués vill inte tillbaka till bänkplatsen.

– Klart jag blir besviken då. Bänken är inget jag gillar eller trivs med, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Han var borta hela fjolåret på grund av den skada han ådrog sig sommaren 2024 i Västerås.

Skadan hindrade dock inte Djurgården från att värva Mikael Marqués förra vintern, men bakslagen gjorde att mittbacken med fysiska attribut som få andra i serien aldrig hann göra allsvensk debut för klubben han redan supportade som ung.

I stället kom den allsvenska debuten i blårandigt som högerback i hemmapremiären mot Kalmar FF, detta då Piotr Johansson insjuknade.

Marqués svarade för en assist i 3-2-segern, men spelade därefter noll minuter i omgången därpå när Malmö FF gästade, en match som Malmösonen verkligen ville spela i.

– Just Malmö är lite personligt för mig, så jag kokade lite där att jag inte fick spela, säger Marqués och skrattar.

När FD träffar mittbacken är han på gott humör. Han fick ju matchen efter MFF spela 90 minuter borta mot Elfsborg – och den här gången i sin rätta position som mittback.

Djurgården var det klart bättre laget mot Elfsborg, men förlorade ändå.

– Jag tycker vi alla i laget gjorde en bra insats, men vi släpper in två mål… det blir ju så om de sätter sina chanser men vi inte tar vara på våra, konstaterar Marqués som fick starta cuppremiären mot Falkenberg i februari men som petades efter cupförlusten och inte startade som mittback igen förrän två månader senare – och det alltså mot Elfsborg i onsdags.

Han har med andra ord fått starta två matcher i år som mittback – och bägge gångerna har Djurgården förlorat.

– Det är så klart frustrerande, men jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag kan inte göra mer än att visa på träningarna och matcherna, säger 24-åringen.

När FD pratade med Jani Honkavaara dagen efter Elfsborgsförlusten hyllade han Marqués – men menade samtidigt att det på nytt kan bli Jacob Une som kastas in bredvid Miro Tenho i mittförsvaret mot Hammarby i söndagens derby.

– Klart jag blir besviken då. Bänken är inget jag gillar eller trivs med, jag är inte den spelaren som gör det, säger Marqués som ändå ler innan han fortsätter:

– Samtidigt kan jag förstå någorlunda hur han (Honkavaara) tänker. Une och Miro har spelat länge tillsammans, men så länge man presterar och gör det bra borde man kunna ta en startplats alldeles oavsett. Så ja, är jag bänk i derbyt är jag så klart besviken.

Just derbymatcherna är något som Mikael Marqués mer än gärna deltar i. Han älskar nämligen att spela inför mycket publik med en elektrisk atmosfär.

– När det är mycket hat runtomkring… det trivs jag med. Jag vill spela sådana matcher.

Tycker du själv att du förtjänar att starta derbyt?

– Jag vet inte, det får coach uttala sig om. Men jag tycker att jag gjort det bra och jag vill bygga vidare på det.