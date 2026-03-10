Bayern München krossade Atalanta i Bergamo

Det blev ingen rolig kväll för Isak Hien och hans Atalanta.

Den tyska storklubben Bayern München körde över Bergamo-klubben.

Bayern vann till slut med hela 6–1.

Foto: Bildbyrån

Bayern München gjorde processen kort med Isak Hiens Atalanta denna tisdagskväll.

Redan efter 25 minuter ledde bortalaget med 3–0 i Bergamo och den tyska storklubben ville inte vara sämre i den andra halvleken då man också gjorde tre mål.

Michael Olise stod för två mål medan Josip Stanišić, Serge Gnabry, Nicolas Jackson och Jamal Musiala stod för varsitt.

Hemmalagets Mario Pasalic reducerade på stopptid.

6–1 blev således segersiffrorna för den tyska storklubben denna tisdagskväll.

Returmötet i München går av stapeln nästa vecka, men efter kvällens resultat lär inte mycket tala för en vändning.