Beskedet: Hien missar kvällens Champions League-match

Han ådrog sig en skada i matchen mot Torino förra veckan.

Nu tvingas Isak Hien stå över matchen mot Club Brügge i Champions League.

Det meddelar tränare Ivan Jurić.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Torino och Atalanta, som bortalaget vann med 3-0, som Isak Hien tvingades till byte med skada.

Därefter kom italienska La Gazzetta dello Sport med uppgifter om att mittbackens situation inte var allt för allvarlig. Under helgens match mot Juventus fick dock landslagskaptenen stå till sidan på grund av sin skada.

Nu står det även klart att han missar kvällens Champions League-match mot Club Brügge. Detta då han inte är inkluderad i den matchtrupp som tränare Ivan Jurić har tagit ut.

Kvar återstår att se hur Hiens form är inför helgens match mot Como i Serie A – och om han kommer att tas ut i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp imorgon, onsdag.