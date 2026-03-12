Bodø/Glimt-stjärnan hyllas efter succén: ”Som Haaland”

Bodø/Glimt sänkte Sporting Lissabon.

En av målskyttarna hette Kasper Høgh – som lovordades stort.

– Han tar mycket större initiativ, säger tränaren Kjetil Knutsen till norska TV2.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimts Champions League-succé fortsatte i den första åttondelsfinalen mot Sporting hemma på Aspmyra. Portugiserna hade inte en chans när Bodø/Glimt vann med 3–0.

En av målskyttarna i matchen var Kasper Høgh som har visat på en rejäl utveckling under slutspelet i turneringen. Nu hoppas anfallaren få spela i Danmarks landslag.

– Det är min största dröm. Det är ingen hemlighet, säger han till norska TV2.

Hyllas av profilerna

Några som även är imponerade av Høgh är Bodø/glimt-tränaren Kjetil Knutsen och Norges förbundskapten Ståle Solbakken.

– Det handlar om detaljerna i spelet. Att inte stå öppet och kämpa om bollen, utan snarare gå in i straffområdet, använda kroppen och pusha motståndarna. Han tar mycket större initiativ i de avgörande situationerna. Det är lite som Haalands rörelser. Han står aldrig stilla, utan rör sig bort för att attackera i ytorna, säger Knutsen.

Solbakken instämmer.

– Han kan också ta ner en rensning från Bodø/Glimt. Mot Inter terroriserade han stora, starka försvarare genom att hålla i bollen under en svår period för Glimt. Där har han tagit stora steg.

Kasper Høgh har noterats för totalt sex mål i Champions League den här säsongen.