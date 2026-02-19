Chivu efter fiaskot i Norge: ”Blev överraskade”

Inter gick på en rejäl plump borta mot Bodø/Glimt.

Men lagets tränare Cristian Chivu vill inte lägga för mycket av skulden på sitt manskap.

– Jag klandrar inte laget, säger han till Tuttosport.

Roma, Lazio och Manchester City har alla rest till Bodø/Glimts hemmaplan Aspmyra och förlorat. Under tisdagen gick även Inter på samma mina. Det blev förlust med 3-1 för de italienska serieledarna i Champions Leagues sextondelsfinal.

Efter matchen är det blåsvarta lägret långt ifrån nöjda. Inters målskytt i matchen Pio Esposito vill främst blicka framåt.

– Vi glömmer det här och förbereder oss för Lecce, och sedan returen. Den är möjlig att vända. Det var inget problem med inställningen, de är starka även om de inte har det största namnet; de har slagit City och Atlético. De är underskattade, men hemma vinner de väldigt ofta, säger anfallaren till Tuttosport.

Inters tränare Cristian Chivu menar att hans lag blev tagna på sängen över norrmännens aggressivitet och kontringsspel.

– Vi hade en bra inställning i 90 minuter, men blev överraskade i omställningarna och fick betala priset. Vi försökte trots alla svårigheter, som planen och kylan, men det är inga ursäkter. Jag klandrar inte laget, säger han.

Returen på San Siro spelas den 24 februari. Vinnaren ställs mot antingen Manchester City eller Sporting i åttondelsfinalen.