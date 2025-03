Enrique tokhyllar straffhjälten: ”Fantastisk”

Paris Saint-Germain är vidare i Champions League.

Det kräves en straffläggning mot Liverpool – men Gianluigi Donnarumma storspelade och räddade sitt PSG.

– Många pratar om att straffar är en lotteri, men ofta är de inte det, säger Luis Enrique enligt The Mirror.

Under tisdagen tog Liverpool emot Paris Saint-Germain i ett riktigt stormöte i åttondelsfinalen i Champions League. Hemmalaget gick in i returmötet med en 1–0-ledning, efter att Harvey Elliott avgjort i slutminuterna förra veckan, men efter ett mål Ousmane Dembélé togs den avgörande matchen hela vägen till straffläggning.

– Båda lagen förtjänade att gå vidare, men kanske förtjänade vi det något mer, kanske på grund av det första mötet. Vi har en enorm styrka i karaktär och personlighet. I kväll fanns det tillfällen då Liverpool kanske var bättre än oss, men vi gav aldrig upp och skapade farligheter, säger PSG-tränaren Luis Enrique enligt The Mirror.

Han fortsätter:

– Vi gjorde verkligen en bra prestation. Vi var tvungna att vinna i kväll, och det gjorde vi. Vi blev utslagna i semifinalen förra säsongen och träffade målställningen sex gånger. Men den här gången gick vi vidare.

Väl i straffläggningen bjöd Gianluigi Donnarumma på storspel. PSG-målvakten räddade Darwin Nunez och Curtis Jones straffar, samtidigt som Vitinha, Goncalo Ramos, Ousmane Dembele och Desire Doue gjorde mål för PSG och skickade dem vidare i turneringen.

– Många pratar om att straffar är en lotteri, men ofta är de inte det. Din inställning spelar in. Vi kommer ta med oss det här momentumet in i våra kommande matcher.

– Jag tycker att straffarna speglar det lag vi är. Vi hade en 19-åring, Doue, som tog den sista straffen och Donnarumma var fantastisk vid straffarna. Liverpool satte många bollar in i straffområdet och högt, och han hanterade dem riktigt bra och jag är mycket nöjd med honom.

I kvartsfinalen ställs Paris Saint-Germain mot Club Brugge eller Aston Villa.