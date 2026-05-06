Gyökeres släpptes inte fram till media efter CL-succén

Arsenal är klara för Champions League-final.

Däremot fick inte Viktor Gyökeres sätta ord på känslorna efter semifinalen.

Detta då ”The Gunners” helt enkelt inte lät svensken prata med media.

Under tisdagskvällen säkrade Arsenal en av två platser i finalen av Champions League – efter att ha slagit Atlético Madrid i returen med 1-0 (totalt 2-1).

Den svenske landslagsanfallaren Viktor Gyökeres startade matchen och låg bakom förarbetet till lagets segermål i slutet av den första halvleken. Det valde bland annat även den brittiska pressen att hylla anfallaren för, tillsammans med tränaren Mikel Arteta.

Efter gårdagens match på Emirates Stadium i London väntade många journalister tålmodigt på att få prata med Gyökeres. Däremot gick alla bet på en sådan intervju. En av dessa var Viaplays reporter Frida Nordstrand, som i stället blev erbjuden en intervju med svenskens lagkamrat Leandro Trossard.

– Arsenal är bra på mycket men inte på media. Nu vill de inte ta fram honom. Det är så många skandinaviska spelare och länder här som skulle vilja prata med honom och norrmän och danskar men de tar inte fram några, sade Nordstrand i Viaplays sändning.

Hur känner då Nordstrand över att Gyökeres, och en rad andra spelare, inte släpptes fram till den samlade mediakåren?

– Jag tycker att Arsenal som för första gången på 20 år har tagit sig till final i Champions League borde kunna kasta ut lite fler spelare än de gör. De har bestämt på förhand vilka som ska göra media.

Finalen av Champions League spelas den 30 maj där Arsenal kommer att möta vinnaren i kvällens match mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.












