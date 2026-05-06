Nya jättehyllningen av Gyökeres: ”Han var enorm”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Arsenal har tagit sig till final av Champions League.
Nu hyllar tränaren Mikel Arteta svenske Viktor Gyökeres efter gårdagens seger mot Atletico Madrid.
– Hans arbete och det han ger till laget… Det är otroligt, säger han till Viaplay.
Under tisdagskvällen säkrade Arsenal en av två platser i finalen av Champions League – efter att ha slagit Atlético Madrid i returen med 1-0 (totalt 2-1).
Svenske Viktor Gyökeres startade matchen och låg bakom förarbetet till lagets segermål i slutet av den första halvleken. Det valde även den brittiska pressen att hylla anfallaren för.
Detsamma gäller ”The Gunners” tränare, Mikel Arteta, som efter matchen berömde sin anfallare stort.
– Han var enorm. Man kunde se publikens reaktion när han höll i bollen. Hans arbete och det han ger till laget… Det är otroligt, sade han i Viaplays sändning.
När det kommer till finalplatsen som Arsenal säkrade under tisdagen säger Arteta:
– Det är en otrolig kväll. Vi skrev historia tillsammans igen. Jag kunde inte vara gladare eller stoltare över alla inblandade i den här klubben. Atmosfären som supportrarna skapade, energin, det gjorde det speciellt, sade han under presskonferensen efter matchen.
– Vi gjorde allt. Killarna gjorde ett otroligt jobb. Efter 20 år, och för bara andra gången i vår historia, är vi tillbaka i Champions League-finalen, fortsatte spanjoren.
Finalen av Champions League spelas den 30 maj där Arsenal kommer att möta vinnaren i kvällens match mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
Den här artikeln handlar om: