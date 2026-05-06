Nya jättehyllningen av Gyökeres: ”Han var enorm”

Arsenal har tagit sig till final av Champions League.

Nu hyllar tränaren Mikel Arteta svenske Viktor Gyökeres efter gårdagens seger mot Atletico Madrid.

– Hans arbete och det han ger till laget… Det är otroligt, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen säkrade Arsenal en av två platser i finalen av Champions League – efter att ha slagit Atlético Madrid i returen med 1-0 (totalt 2-1).

Svenske Viktor Gyökeres startade matchen och låg bakom förarbetet till lagets segermål i slutet av den första halvleken. Det valde även den brittiska pressen att hylla anfallaren för.

Detsamma gäller ”The Gunners” tränare, Mikel Arteta, som efter matchen berömde sin anfallare stort.

– Han var enorm. Man kunde se publikens reaktion när han höll i bollen. Hans arbete och det han ger till laget… Det är otroligt, sade han i Viaplays sändning.

När det kommer till finalplatsen som Arsenal säkrade under tisdagen säger Arteta:

– Det är en otrolig kväll. Vi skrev historia tillsammans igen. Jag kunde inte vara gladare eller stoltare över alla inblandade i den här klubben. Atmosfären som supportrarna skapade, energin, det gjorde det speciellt, sade han under presskonferensen efter matchen.

– Vi gjorde allt. Killarna gjorde ett otroligt jobb. Efter 20 år, och för bara andra gången i vår historia, är vi tillbaka i Champions League-finalen, fortsatte spanjoren.

Finalen av Champions League spelas den 30 maj där Arsenal kommer att möta vinnaren i kvällens match mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.