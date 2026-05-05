Svensken får höga betyg: ”Riktig plåga för Atléticos försvarare”

Arsenal är klart för Champions League-final efter seger mot Atlético Madrid.

Svenske Viktor Gyökeres får höga betyg i internationella medier.

Arsenal säkrade en av finalplatserna i Champions League efter att ha slagit Atlético Madrid i returen med 1-0 (totalt 2-1). Viktor Gyökeres startade matchen och låg bakom förarbetet till lagets ledningsmål.

Efter insatsen hyllas svensken. Både Football London och The Sun ger honom 8 av 10 i betyg.



”Ledde anfallslinjen bra och man måste säga att hans spel har tagit enorma kliv den senaste veckan eller så. Han var en del av Sakas mål, då det var hans inlägg som slutligen hamnade hos Trossard. Borde ha gjort mål strax efter timmen, men han sköt Piero Hincapies inlägg över ribban”, skriver The Sun.





Goal och The Standard ger svensken 7 av 10.

”Missade en enorm chans att göra 2-0 och var tvungen att göra mål. Annars en riktig plåga för Atléticos försvarare. Sprang sönder dem i kanalerna. Hans löpning och inlägg ledde slutligen till Sakas segermål”, skriver The Standard.

Arsenal ställs mot vinnaren mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Finalen spelas den 30 maj i Budapest.

