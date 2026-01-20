Haaland hyllar Bodö: ”Spelade en fantastisk fotboll”

Bodö/Glimt stod för en jätteskräll och besegrade Manchester City denna tisdagskväll.

Efter matchen hyllade Citys norske stjärna, Erling Haaland, Bodö.

– De spelade en fantastisk fotboll, säger han till norska TV2.

Foto: Bildbyrån

Manchester City åkte på en riktigt oväntad förlust denna tisdagskväll.

Den engelska toppklubben åkte på en 3–1-seger borta mot Bodö/Glimt, som med det tog sin första seger någonsin i Champions League.

Efter matchen i Norge valde den norska Manchester City-stjärnan, Erling Haaland, att hylla Bodö/Glimt.

– Bodö förtjänade att vinna. Det var inte tillräckligt bra. De spelade en fantastisk fotboll. Jag vet inte vad vi kunde gjort annorlunda. Vi gjorde vårt bästa. Vi startade bra innan det första målet och sedan gjorde de mål igen. Jens gjorde tidernas mål och vi fick rött kort, säger Haaland till norska TV2.

Manchester City har en match kvar i Champions League, i den sista omgången i ligafasen ställs man mot Galatasaray.