TV: Haalands galna (!) siffror – bättre än nio lag

Erling Haaland slog till med två nya mål när Manchester City bortaslog Monaco.

Därmed gjorde anfallaren sitt 51:a och 52:a mål i Champions League – på 50 matcher.

Foto: Alamy

Det dröjde bara en kvart av onsdagskvällens Champions League-match mellan Monaco och Manchester City innan Erling Haaland, 25, hittade in i målprotokollet. Den norska superanfallaren stod för en riktig konstspark när han chippade bollen över Philipp Köhn i Monaco-målet och in i nät.

Strax därefter kvitterade hemmalaget, men sent i den andra halvleken slog Haaland till ännu en gång. Därmed gjorde han sitt 52:a Champions League-mål på bara 50 matcher.

Med det har Erling Haaland gjort fler mål på sina första 50 CL-matcher än nio (!) lag har mäktat med. Den norska anfallaren har gjort fler mål än Dinamo Zagreb, Anderlecht, Lille, Club Brugge, Besiktas, Celtic, Galatasaray, CSKA Moskva och Panathinaikos har lyckats med i lagens första 50 Champions League-matcher.

Matchen slutade 2–2 efter att Monacos Eric Dier räddat poäng via straff i 90:e matchminuten.https://embed.viaplay.com/sport/a3903fd7-7b27-46cd-bcb5-d4720c418e4d?partnerId=c90a41c7-db19-4228-8a7f-3b88ab8b19e8&autoplay=true&showtitle=false&postplay=off