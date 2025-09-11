Häckens nyckel mot Atletico Madrid: ”Här gäller det”

BK Häckens Europaäventyr inledes denna torsdag.

Hisingeklubben ställs mot Atletico Madrid i Champions League-playoff.

– Det är en stor match för oss, säger klubbens tränare Mak Lind till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby och FC Rosengård har redan åkt ur Champions League-kvalet.

Det sista hoppet för Sverige och svensk fotboll är BK Häcken som ikväll inleder sitt playoffspel mot Atletico Madrid.

– Det är en stor match för oss. Det krävs att man slår ut ett bra lag för att ta sig in i Champions League, säger Mak Lind till Fotbollskanalen inför matchen.

Atletico Madrid går in som favoriter i dubbelmötet, men Lind tror att Häcken har chansen att ta sig vidare.

– Jag har en tro på mitt lag, till 100 procent. Jag tror verkligen att vi har stora chanser. Då måste vi verkligen få till en bra hemmamatch. Här gäller det att detaljerna är med oss. Vi har inte så stort utrymme till att göra misstag i en sån här match.

Kvällens match drar igång vid 19:00.