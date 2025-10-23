Isak får kritik: ”45 nya tysta minuter”

Alexander Isak tvingades av i halvtid.

Efter CL-segern mot Frankfurt får svensken svaga betyg.

”Falnade rejält efter den ljusa starten innan han blev ersatt i halvtid”, skriver sajten Goal.

Foto: Alamy

Det blev ingen lyckosam Champions League-kväll för Liverpool-svensken Alexander Isak. ”Blågult”-anfallaren startade matchen mot tyska Eintracht Frankfurt under onsdagskvällen, men efter att ha missat två fina lägen i den första halvleken byttes 26-åringen ut i paus.

Efter Liverpools 5–1-seger förklarade tränaren Arne Slot att Isak kan ha dragit på sig en skada, och att det var därför han ersattes tidigt i matchen.

– Han var tvungen att gå av för att han kände i ljumsken, sa Slot på presskonferensen.

Sågas av pressen

Efter matchen får Alexander Isak svala betyg av flera publikationer. The Mirror beskriver anfallarens insats som ”tyst” och ger Isak betyget fem av 10, vilket är sämst i Liverpools startelva.

”Ytterligare 45 tysta minuter från den tidigare Newcastle-spelaren. Utbytt i halvtid, men det återstår att se om det var ett beslut baserat på kondition”, skriver tidningen.

Alexander Isak. Foto: Alamy

Även Sports Illustrated tilldelar låga betyg (6,5/10) till Isak och skriver följande:

”Missade två tidiga chanser, en av dem var ett välplacerat skott från en tuff vinkel, men gjorde några bra löpningar i de tidiga skedena för att tänja ut Frankfurts femmannabacklinje. Utbytt i halvtid”.

”Nekades två gånger av Zetterer under de första 10 minuterna, men falnade rejält efter den ljusa starten innan han blev ersatt i halvtid”, skriver sajten Goal och ger ut fyra av tio i betyg.