Alexander Isak gjorde comeback för Liverpool

Drygt tre månaders väntan är över.

I dag var Alexander Isak tillbaka på planen för Liverpool.

Detta då han byttes in i bortamötet med PSG i Champions League.

Foto: Alamy

Under förra veckan var Alexander Isak nära att göra comeback i Liverpool, då han åter var i full träning efter en lång tids skadefrånvaro. Däremot togs han inte ut i den trupp som spelade FA-cupkvartsfinal mot Manchester City – och förlorade med 4-0.

Till kvällens kvartsfinal i Champions League, där Liverpool ställdes mot Paris Saint-Germain på Parc des Princes, hade däremot den svenska landslagsstjärnan fått en plats i Arne Slots trupp.

När matchen i Paris var 79 minuter gammal valde bortalaget att genomförde fyra byten. In kom Cody Gakpo, Andy Robertson, Curtis Jones och Alexander Isak.

Inhoppet för den sistnämnde innebar att han gjorde comeback på fotbollsplanen efter drygt tre månaders rehab till följd av en skada.

Liverpool låg under med 2-0 när Isak äntrade planen – och föll med samma siffror.