Beskedet: Alexander Isak med i Liverpools trupp mot PSG

I morgon ställs Liverpool mot Paris Saint-Germain i Champions League.

Då har Alexander Isak tagits ut i truppen – för första gången sedan skadan.

Det meddelar Liverpool under tisdagen.

Foto: Alamy

Det var under förra veckan som det stod klart att Alexander Isak var ytterst nära en comeback i Liverpool, då han åter var i full träning efter en lång tids skadefrånvaro.

Däremot saknades han i Arne Slots trupp inför FA-cupkvartsfinalen mot Manchester City – som man förlorade med 4-0. Efter matchen förklarade Liverpool-tränaren att man inte ville chansa med svensken.

– Vi kom till slutsatsen att det var bättre för honom att träna ytterligare ett par pass, sade han då.

Nu har det gått ett par dagar och Isak har fått göra ytterligare ett antal träningspass. I morgon gästar man Paris Saint-Germain i kvartsfinalen av Champions League, där Alexander Isak har möjlighet att göra comeback.

Detta då han har tagits ut i den trupp som har rest till Frankrike.

Liverpools trupp mot Paris Saint-Germain:

Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Federico Chiesa, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andy Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, Rio Ngumoha, Kornel Misciur.