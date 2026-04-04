City krossade Liverpool i FA-cupen – Haaland med hattrick

Manchester City och Liverpool drabbade samman i kvartsfinalen av FA-cupen.

Det slutade i en klar seger till City.

När startelvorna presenterades stod det klart att Alexander Isak inte var uttagen trots att svensken varit aktuell för en comeback.

Manchester City tog ledningen med dryga tio minuter kvar av den första halvleken. Liverpools Virgil van Dijk gjorde ner Nico O’Reilly i eget straffområde och Erling Haaland satte 1–0. Norrmannen utökade i slutet av den första akten.

I början på den andra halvleken fortsatte City att dryga ut ledningen. Antoine Semenyo satte 3–0 och sju minuter senare fullbordade Haaland sitt hattrick.

I den 64:e minuten fick Liverpool chansen att reducera. ”The Reds” tilldelades en straff men Mohamed Salah missade.

Matchen slutade 4–0 till Manchester City som är vidare till semifinal.