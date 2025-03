TV: Aston Villa vidare – körde över Club Brügge

Under onsdagskvällen tog Aston Villa mot Club Brügge i den andra åttondelsfinalen av Champions League.

Detta i ett dubbelmöte som Villa ledde med 3-1 inför kvällens match.

Efter att tillställningen i Birmingham var över hade Villa vunnit dubbelmötet med hela 6-1.

Under onsdagskvällen spelades de sista åttondelsfinalerna i Champions League.



I Birmingham tog Aston Villa emot Club Brügge på Villa Park där förutsättningarna inför mötet var tydliga. Aston Villa ledde med en två måls-marginal och Club Brügge behövde därför vinna med minst två mål för att ha chans på avancemang.



Istället för att bortalaget skulle närma sig en kvittering drog Kyrian Sabbe på sig ett rött kort efter 16 minuter. Detta efter att Sabbe dragit ner Marcus Rashford som hade löpt sig till ett friläge.



Efter en första mållös halvlek gjorde Unai Emery ett dubbelbyte. Ut gick Ollie Watkins och Boubacar Kamara, i deras ställe kom Leon Bailey och Marco Asensio in.



Det visade sig vara ett smart drag då just Bailey hittade till Asensio som dundrade upp 1-0 i nättaket efter 50 minuter.



Sju minuter senare satte Ian Maatsen definitivt spiken i kistan när han gjorde 2-0 (5-1) från nära håll. Ännu bättre blev det för Villa när Asensio gjorde 3-0 efter en dryg timmes spel.



Några fler mål blev det inte i Birmingham utan Aston Villa gick med enkelhet vidare till kvartsfinal efter totalt 6-1 över två matcher.



I kvartsfinalen väntar en klart tuffare motståndare, i form av Paris Saint-Germain.



***



Startelvor:



Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen – Kamara, Tielemans – Rashford, Rogers, McGinn – Watkins.



Club Brügge: Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Sabbe – Jashari, Onyedika – Tzolis, Vanaken, Talbi – Jutgla.