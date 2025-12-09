TV: Atalanta vände och vann mot Chelsea i Bergamo

Isak Hien fick inleda matchen mellan Atalanta och Chelsea på bänken.

Då skulle Joao Pedro slå till med sitt första mål i Champions League.

Därefter kvitterade Gianluca Scamacca för hemmalaget – innan Charles De Ketelaere blev matchhjälte.

Foto: Bildbyrån

Med fem omgångar spelade av Champions League 2025/26 hade Serie A-laget Atalanta spelat in tio poäng. Det hade även Premier League-laget Chelsea gjort inför kvällens match.

På Gewiss Stadium i Bergamo ställdes nämligen de två klubbarna mot varandra i den sjätte omgången.

Då skulle bortalaget ta ledningen i den 25:e minuten, när portugisen Joao Pedro stötte in sitt första Champions League-mål från nära håll. Det var även det enda målet i den första halvleken.

I den andra skulle Atalanta rycka upp sig och jobba fram en kvittering. När matchuret visade 55 spelade minuter när han enkelt kunde nicka in 1-1 från nära håll efter ett välplacerat inlägg. Därefter skulle Charles De Ketelaere göra 2-1 med sju ordinarie minuter kvar och säkra tre poäng för hemmalaget.

Det innebär att Atalanta nu står på 13 inspelade poäng och att man ligger tre i tabellen.