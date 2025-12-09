Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

TV: Atalanta vände och vann mot Chelsea i Bergamo

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Isak Hien fick inleda matchen mellan Atalanta och Chelsea på bänken.
Då skulle Joao Pedro slå till med sitt första mål i Champions League.
Därefter kvitterade Gianluca Scamacca för hemmalaget – innan Charles De Ketelaere blev matchhjälte.

Foto: Bildbyrån

Med fem omgångar spelade av Champions League 2025/26 hade Serie A-laget Atalanta spelat in tio poäng. Det hade även Premier League-laget Chelsea gjort inför kvällens match.

På Gewiss Stadium i Bergamo ställdes nämligen de två klubbarna mot varandra i den sjätte omgången.

Då skulle bortalaget ta ledningen i den 25:e minuten, när portugisen Joao Pedro stötte in sitt första Champions League-mål från nära håll. Det var även det enda målet i den första halvleken.

I den andra skulle Atalanta rycka upp sig och jobba fram en kvittering. När matchuret visade 55 spelade minuter när han enkelt kunde nicka in 1-1 från nära håll efter ett välplacerat inlägg. Därefter skulle Charles De Ketelaere göra 2-1 med sju ordinarie minuter kvar och säkra tre poäng för hemmalaget.

Det innebär att Atalanta nu står på 13 inspelade poäng och att man ligger tre i tabellen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt