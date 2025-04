TV: PSG med ena foten i finalen – slog Arsenal i London

Under tisdagskvällen inleddess semifinalspelet i Champions League.

På Emirates Stadium i London tog Arsenal emot Paris Saint-Germain.

Då blev Ousmane Dembele stor matchvinnare med sitt tidiga 1-0-mål.





***



Den första av två semifinaler i Champions League inleddes intensivt med duellspel och försök till anfall från båda lagen.



Det första målet skulle också komma – redan efter fyra minuter. Detta efter att Kvicha Kvaratskhelia stått för ett fint förarbete innan han spelade fram till Dembele som prickade stolpen och in. 1-0, PSG.



Med en dryg kvart spelad ropade assistmakaren Kvaratskhelia på straff efter att han gått ner i Arsenals straffområde – utan aktion från domaren.



Omkring 25 minuter in i matchen var känslan att Arsenal hade vaknat till och hade jämnat ut matchbilden.



Innan den första halvleken var över fortsatte Arsenal att skapa framåt, även om PSG var närmast ett nytt mål via ett skott i stolpen.



Oaktat det var ställningen 1-0 till fransmännen i paus.



I den andra akten dröjde det inte längre än två minuter innan Mikel Merino kunde nicka in 1-1 efter en frispark, helt otagbart för Donnarumma. Däremot skulle målet komma att dömas bort efter VAR-granskning.



I den 55:e minuten sprang sig Trossard fri efter en läcker passning av Declan Rice. Skottet från belgaren var av högsta klass och mot den bortre stolpen – men Donnarummas räddning var världsklass.



Med en kvart kvar att spela kändes det som att matchen kunde ta vägen var som helst. Arsenal ville framåt och kvittera matchen, samtidigt som PSG inte var blyga för att utöka sin ledning.



Sex minuter innan den ordinarie tiden var över kom Bradley Barcola fri mot David Raya. Avslutet mot den vänstra stolpen var nära, men missade precis. Kort senare prickade Goncalo Ramos ribban.



Trots att Arsenal tryckte på för ett kvitteringsmål stod PSG emot och tar med sig en 1-0-ledning från London.



Returen spelas i Paris nästa vecka, med avspark 21.00 på onsdag.



***



Startelvor:



Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Rice, Merino, Ødegaard – Saka, Trossard, Martinelli.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia.