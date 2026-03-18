Barcelona krossade Newcastle

Barcelona möter Newcastle.

Anthony Elanga slog till två mål.

Matchen slutade 7–2 till Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Barcelona tar emot Newcastle i åttondelsfinal under kvällen. Första mötet mellan lagen slutade 1–1. Nu spelas returmötet på Camp Nou.

I den 6.e minuten slog Raphinha till med ledningsmålet till sitt Barcelona. Knappa tio minuter senare kunde Anthony Elanga sätta dit kvitteringen. 1–1 resultatet blev dock inte långvarit när Marc Bernal kunde ge Barcelona ledningen igen.

I den 28:e minuten kunde Anthony Elanga slå till igen och kvitterade till 2–2. I slutet på andra halvlek satte Lamine Yamal en straff för Barcelona och ställningen var 3–2 inför halvtidsvilan.

När andra halvlek startade kunde Fermin Lopez direkt slå till och utöka Barcelonas ledning till 4–2. Sedan kunde legendaren Robert Lewandowski sätta dit 5–2. Polacken slog till med sitt andra mål för matchen bara minuter senare och ställningen skrevs 6–2. Med dryga kvarten kvar av matchen kunde matchens första målskytt Raphinha sätta dit 7–2 vilket även blev slutresultatet.

Startelvor:

Barcelona: J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal – Lamine Yamal, Lopez, Raphinha – Torres.

Newcastle: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Joelinton, Tonali, Ramsey – Elanga, Gordon, Barnes.