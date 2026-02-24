JUST NU: Bodø/Glimts superskräll – slog ut Inter

Inter tog emot Bodø/Glimt i Champions League-returen.

Matchen slutade 2–1 till det norska laget som är klart för åttondelsfinal.

Bodø/Glimt chockade Inter hemma på Aspmyra i den första omgången av playoff-mötet i Champions League. Det norska laget vann med 3–1 och hade en fördel inför returen på San Siro under tisdagen.

När returmatchen väl var i gång var det Inter som pressade ner Bodø/Glimt. Det italienska laget kom till flera halvchanser men lyckades inte göra hål på norrmännen.

I den andra halvleken lyckades Bodø/glimt förvalta ett misstag av Inter. Manuel Akanji spelade en boll bakåt som till slut hittade fram till Jens Petter Hauge. Yttern kunde enkelt placera in bollen i öppet mål.

Inter fick en stolpträff kort efter baklängesmålet. Men de norska gästerna skulle inte låta sig skrämmas. Hauge löpte ner längs kanten och hittade in till Håkon Evjen som läckert placerade in 2–0 och Bodø/Glimt stormade mot en CL-åttondelsfinal.

”Vilket mål av norrmannen!”, skriver La Gazzetta dello Sport.

Inter svarade för ett reduceringsmål kort senare genom Alessandro Bastoni men uppförsbacken var fortsatt brant. Målet räckte inte för Inter och Bodø/Glimt är vidare till åttondelsfinal i Champions League.

Startelvor:

Bodø/Glimt: Haikin – Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan – Evjen, Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.

Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Zielinski, Barella, Frattesi, Dimarco – Esposito, Thuram.