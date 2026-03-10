Elanga från start mot FC Barcelona
Newcastle United tar emot FC Barcelona i Champions League denna tisdagskväll.
Då får Anthony Elanga chansen från start i den engelska klubben.
Roony Bardghji inleder på bänken i bortalaget.
Åttondelsfinalerna i Champions League inleds denna tisdagskväll och i England bjuds på ett svenskmöte, detta då Newcastle tar emot FC Barcelona.
I hemmalaget startar Anthony Elanga, medan hans landsman Roony Bardghji inleder på bänken för FC Barcelona.
STARTELVOR:
Newcastle: Ramsdale – Trippier – Thiaw – Burn – Hall – Ramsey – Tonali – Joelinton – Elanga – Osula – Barnes.
FC Barcelona: Garcia – Araujo – Cubarsi – Martin – Cancelo – Pedri – Bernal – Yamal – Lopez – Raphinha – Lewandowski.
