Elanga från start mot FC Barcelona

Newcastle United tar emot FC Barcelona i Champions League denna tisdagskväll.

Då får Anthony Elanga chansen från start i den engelska klubben.

Roony Bardghji inleder på bänken i bortalaget.

Åttondelsfinalerna i Champions League inleds denna tisdagskväll och i England bjuds på ett svenskmöte, detta då Newcastle tar emot FC Barcelona.

I hemmalaget startar Anthony Elanga, medan hans landsman Roony Bardghji inleder på bänken för FC Barcelona.

STARTELVOR:

Newcastle: Ramsdale – Trippier – Thiaw – Burn – Hall – Ramsey – Tonali – Joelinton – Elanga – Osula – Barnes.

FC Barcelona: Garcia – Araujo – Cubarsi – Martin – Cancelo – Pedri – Bernal – Yamal – Lopez – Raphinha – Lewandowski.