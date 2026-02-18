Gordon fyramålsskytt när Newcastle körde över Qarabag

Newcastle United vann stort i Champions League play off när de mötte Qarabag FK på bortaplan.

Redan efter drygt 30 minuter ledde engelsmännen med hela 4–0.

Matchen slutade 6-1.

Foto: Bildbyrån



Från start fanns Anthony Elanga i Newcastle, som snabbt tog kommandot. Redan tidigt hittade mittbacken Dan Burn sin lagkamrat Anthony Gordon med ett långt pass, och Gordon kunde enkelt göra 0–1.

Bara minuter senare nickade Malick Thiaw in 0–2 i straffområdet utan motstånd. Newcastle fortsatte att dominera både bollinnehav och efter knappt 20 minuter hade de redan skapat åtta avslut utan att Qarabag fått ett enda.

Anthony Gordon fortsatte showen genom att sätta sitt andra mål från straffpunkten, och strax därefter fullbordade han hattricket.

Efter drygt en halvtimme stod det 0–4 på resultattavlan.



Precis innan halvtid fick Newcastle straff igen och Gordon gjorde då sitt fjärde mål för kvällen och det stod därmed 0-5 i halvtid.



Hemmalaget reducerade till 1-5 tio minuter in i andra halvlek.

Jacob Murphy byttes in och satte dit 1-6-målet vilket också blev slutresultatet.



Startelvor:

Qarabag: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovic – Andrade, Montiel, Zoubir – Duran



Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Tonali, Willock – Elanga, Woltemade, Barnes – Gordon