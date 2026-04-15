JUST NU: Målkalas i kvartsfinalen

Real Madrid och Bayern München möts i kvartsfinals-returen av CL.

Efter första halvlek står det 2–3 i matchen och 4–4 i dubbelmötet.

Första halvlek av kvartsfinals-returen mellan Real Madrid och Bayern München slutade i målkalas. Inför matchen hade det tyska storlaget en ett-måls fördel men efter första halvlek står det 4-4 i dubbelmötet.

Real Madrid tog ledningen efter 30 sekunder efter att Manuel Neuer stått för en jättetavla, och Arda Guler kunde sätta dit ledningsmålet. Bara minuter senare kunde Aleksandar Pavlovic kvittera för Bayern München. Kort därefter kunde Arda Guler återigen ge Real Madrid ledningen.

I den 38:e minuten kunde Harry Kane sätta dit 2–2 för det tyska laget men precis innan paus kunde Kylian Mbappe åter ge Real Madrid ledningen.

Därmed står det 4–4 i dubbelmötet efter första halvlek.