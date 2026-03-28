JUST NU: Mjällby spelar Champions League på Strandvallen

Mjällby AIF kommer att spela Champions League-kval under sommaren.

I dag meddelar klubben att matcherna kommer att spelas på Strandvallen, då man har uppfyllt samtliga arenakrav från Uefa.

– Att vi får spela våra första matcher i Europa någonsin på Strandvallen betyder oerhört mycket, säger klubbchef Jacob Lennartsson i ett pressmeddelande.

Efter fjolårets sensationella säsong säkrade Mjällby AIF kvalspel till Champions League – genom sitt historiska SM-guld.

Huruvida laget från Listerlandet skulle kunna spela sina hemmamatcher i Europa på Strandvallen eller inte har dock inte stått klart. Nu meddelar klubben att man har uppfyllt samtliga arenakrav från Uefa för att få spela sina matcher i Hällevik.

– Det är ett väldigt stolt och emotionellt besked som betyder mycket för Mjällby AIF. Att vi får spela våra första matcher i Europa någonsin på Strandvallen betyder oerhört mycket – både för hela föreningen men även hela bygden. Det här är resultatet av ett hårt arbete från vår egen organisation och ett mycket gott samarbete med Svenska Fotbollförbundet, UEFA och Sölvesborgs kommun, säger klubbchef Jacob Lennartsson via ett pressmeddelande.

Mjällby låter även meddela att de har mycket att tacka Sölvesborgs Kommun och dess investeringar för, då de har möjliggjort anpassning av Strandvallen enligt de krav som existerar.

– Vi är väldigt tacksamma för det engagemang och den förståelse vi mött från kommunen. Deras investeringar har varit starkt bidragande för att vi ska kunna stå här idag och ge våra supportrar möjligheten att uppleva europeisk fotboll på hemmaplan, berättar Jacob Lennartsson.

Eventuellt CL-playoff spelas i Helsingborg: ”Väldigt tacksamma”

De Europamatcher som Mjällby AIF kan komma att spela på Strandvallen är kvalomgång två i Champions League fram till ett eventuellt playoff i någon av de tre turneringarna. Totalt sett kan det bli tre hemmamatcher i Hällevik och minst två, i det fall att de skulle ta sig till playoff i Champions League. Då kommer Blekinge-klubben att spela playoff-matchen på Olympia i Helsingborg, då andra arenakrav gäller. Skulle man ta sig till ligafasen i den bästa turneringen kommer samtliga hemmamatcher att spelas på HIF:s arena.

– Vi är väldigt tacksamma för det samarbete vi haft med Helsingborgs IF och Helsingborgs stad, där vi tillsammans har hittat en lösning som fungerar för alla parter. Helsingborgs IF har varit väldigt måna om att detta inte ska påverka deras egen verksamhet negativt, och vi har gemensamt kunnat hitta ett upplägg där deras verksamhet bevaras samtidigt som vi får möjlighet att nyttja deras väldigt välskötta och fina arena, förmedlar Jacob Lennartsson.

När det kommer till kapaciteten på Strandvallen meddelar Mjällby att den kommer att reduceras till omkring 3500 åskådare, då man inte får ha några ståplatssektioner i Uefas tävlingar.

Lottningen till kvalspelet i Europa äger rum den 16:e juni och den första kvalmatchen för Maif spelas den 21-22 juli med returmatchen en vecka senare.