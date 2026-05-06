JUST NU: PSG tar ledningen mot Bayern München

Paris Saint-Germain leder med 5–4 från det första mötet med Bayern München.

Vinnaren möter Arsenal i finalen i Budapest.

De tyska och de franka mästarna gör upp om en plats i Champions League-finalen i Budapest. Det första mötet lagen emellan slutade med ett målkalas utan dess like, när PSG tillslut vann med 5–4 på Parc de Princes.

Inför returen i München gör parisarna en förändring. Fabian Ruiz ersätter skadade Achraf Hakimi, vilket innebär att mittfältaren Warren Zaire Emery tar plats som högerback.

För hemmalaget Bayern München kommer Konrad Laimer in som vänsterback istället för Alphonso Davies.

Målfesten skulle även fortsätta i returen. Efter bara tre minuter kunde gästande PSG skjuta in 1–0 genom Ousmane Dembele.

Matchen pågår