Så startar Inter och Bodø/Glimt i CL-returen
Inter och Bodø/Glimt drabbar samman i CL-returen.
Så ställer lagen upp.
Bodø/Glimt stod för en skräll när de besegrade Inter hemma på Aspmyra i den första omgången av CL-playoffet. Det norska laget vann med 3–1 och nu väntar en avgörande retur i Milano. Vinnaren går vidare till kvartsfinal.
Startelvor:
Bodø/Glimt: Haikin – Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan – Evjen, Berg, Brunstad Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.
Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Zielinski, Barella, Frattesi, Dimarco – Esposito, Thuram.
