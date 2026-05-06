Så startar lagen i Champions League-semin

Paris Saint-Germain leder med 5–4 från det första mötet med Bayern München.

Vinnaren möter Arsenal i finalen i Budapest.

Så här formeras de båda lagen.

Foto: Alamy

De tyska och de franka mästarna gör upp om en plats i Champions League-finalen i Budapest. Det första mötet lagen emellan slutade med ett målkalas utan dess like, när PSG tillslut vann med 5–4 på Parc de Princes.

Inför returen i München gör parisarna en förändring. Fabian Ruiz ersätter skadade Achraf Hakimi, vilket innebär att mittfältaren Warren Zaire Emery tar plats som högerback.

För hemmalaget Bayern München kommer Konrad Laimer in som vänsterback istället för Alphonso Davies.

Lagens startelvor

Bayern München

Manuel Neuer – Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Joanthan Tah, Konrad Laimer – Joshua Kimmich, Aleksandr Pavlovic – Michael Olise, Jamaal Musiala, Luis Diaz – Harry Kane

PSG

Matvey Safonov – Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves – Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia

Matchen har avspark klockan 21:00.