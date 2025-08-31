Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: De möter Häcken i CL-kvalet

BK Häcken spelar Champions League-kval.
De ställs mot Atletico Madrid.

Udner söndagen lottades den tredje kvalomgången till Women’s Champions League.

I och med att Hammarby och FC Rosengård åkte ur sina kvalmatcher under lördagen är de inte med i lottningen. Däremot finns BK Häcken med som drar i gång kvalspelet i den tredje omgången.

Nu står det klart att BK Häcken kommer att ställas mot spanska Atletico Madrid. Dubbelmötet spelas den 11 och 18 september.

