Klart: De möter Häcken i CL-kvalet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
BK Häcken spelar Champions League-kval.
De ställs mot Atletico Madrid.
Udner söndagen lottades den tredje kvalomgången till Women’s Champions League.
I och med att Hammarby och FC Rosengård åkte ur sina kvalmatcher under lördagen är de inte med i lottningen. Däremot finns BK Häcken med som drar i gång kvalspelet i den tredje omgången.
Nu står det klart att BK Häcken kommer att ställas mot spanska Atletico Madrid. Dubbelmötet spelas den 11 och 18 september.
Den här artikeln handlar om: