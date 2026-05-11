Klart: Olofsson dömer Champions League-finalen

Tess Olofsson får ett ärofyllt uppdrag.

Hon ska döma damernas Champions League-final den 23 maj.

Den 23 maj i Oslo ställs Lyon och Barcelona mot varandra i Champions League-finalen.

Då blir inte Elma Junttila Nelhage ensam svensk på fotbollsplanen utan hon får besök av en svensk domar-duo.

Huvuddomare Tess Olofsson kommer få assistans av svensken Almira Spahic och Monica Lökkeberg från Norge.

Olofsson har tidigare dömt OS, EM och Herrallsvenskan.