Klart: Olofsson dömer Champions League-finalen
Tess Olofsson får ett ärofyllt uppdrag.
Hon ska döma damernas Champions League-final den 23 maj.
Den 23 maj i Oslo ställs Lyon och Barcelona mot varandra i Champions League-finalen.
Då blir inte Elma Junttila Nelhage ensam svensk på fotbollsplanen utan hon får besök av en svensk domar-duo.
Huvuddomare Tess Olofsson kommer få assistans av svensken Almira Spahic och Monica Lökkeberg från Norge.
Olofsson har tidigare dömt OS, EM och Herrallsvenskan.
