Liverpools CL-knep efter Leonis skada

Giovanni Leoni har råkat ut för en skada.

Nu kan Liverpool ersätta mittbacken i CL-truppen genom en klausul i regelboken.

Enligt tidigare uppgifter väntas Federico Chiesa skrivas in i truppen.

Foto: Alamy

Liverpools spännande nyförvärv Giovanni Leoni, 18, har råkat ut för en tuff knäskada. Mittbacken tvingades till ett byte i veckans ligacupmatch mot Southampton, som ”The Reds” vann med 2-1, och under gårdagen kom det uppgifter om att Leoni har råkat ut för en korsbandsskada.

Det betyder att en plats i Liverpools Champions League-trupp är tom, men truppregistreringen är redan stängd sedan några veckor tillbaka. Då kan den regerande Premier League-klubben utnyttja ett kryphål i regelboken.

Giovanni Leoni bärs ut på bår. Foto: Alamy

Om det skulle visa sig att Leoni blir borta en längre tid kan Liverpool använda sig av UEFA:s regel som ger dem tillåtelse att ersätta en spelare som kommer att vara borta i minst 60 dagar på grund av en ”långvarig skada eller sjukdom”, en regel som infördes inför denna säsong och som kan utnyttjas av klubbar ända fram till ligafasens sjätte omgång.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano väntas Federico Chiesa få den sista platsen i Champions League-truppen.